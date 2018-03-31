Ещё
Хизриев и Копылов стали новыми чемпионами Fight Nights Global
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хизриев и Копылов стали новыми чемпионами Fight Nights Global 

Чемпионат.com 2 часа назад
В ночь с 30 на 31 марта в Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 85. В двух главных боях вечера встречались:
1. Русимар Пальярес (Бразилия) — Алиасхаб Хизриев (Россия) — победа Хизриева нокаутом в первом раунде и титул временного чемпиона Fight Nights Global в полусреднем весе (титул стоял на кону только для россиянина, так как его соперник не сумел вписаться в весовую категорию).
2. Роман Копылов (Россия) — Абусупиян Алиханов (Россия) — победа Копылова нокаутом (отказ угла продолжать бой) в пятом раунде и титул чемпиона Fight Nights Global в среднем весе.
Остальные результаты турнира:
Али Юсефи (Иран) — Николай Байкин (Россия) — победа Юсефи единогласным решением судей
Эрадж Холов (Таджикистан) — Исмаил Сагов (Россия) — победа Сагова нокаутом в первом раунде
Лилия Шакирова (Узбекистан) — Юлия Борисова (Россия) — победа Борисовой единогласным решением судей
Владимир Селиверстов (Россия) — Александр Даньков (Россия) — победа Селиверстова нокаутом в первом раунде
Мурат Казган (Турция) — Андрей Чуботару (Молдова) — победа Чуботару нокаутом в первом раунде
Габриэль Сабо (Швейцария) — Максим Щекин (Россия) — победа Щекина нокаутом в первом раунде
Иван Глухак (Хорватия) — Зелим Имадаев (Россия) — победа Имадаева нокаутом в первом раунде
Бехруз Зугуров (Таджикистан) — Ахмед Балкизов (Россия) — победа Балкизова раздельным решением судей
Бойд Аллен (Южная Африка) — Магомед Юнусилау (Россия) — победа Юнусилау единогласным решением судей
Валдир Арауджо (Бразилия) — Раймонд Магомедалиев (Россия) — победа Магомедалиева нокаутом в первом раунде
Ильдемар Алькантара (Бразилия) — Магомед Исмаилов (Россия) — победа Исмаилова нокаутом в первом раунде.
Чемпионат.com: последние новости
Сборной России по борьбе не выдали визы США. Чем закончится скандал? Менеджер Леснара: похоже, Брок хочет вернуться в UFC ACB 83: Керимов победил Борисова
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»1
Неймар прокомментировал слухи о своем будущем
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение