Хизриев и Копылов стали новыми чемпионами Fight Nights Global

В ночь с 30 на 31 марта в Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 85. В двух главных боях вечера встречались:

1. Русимар Пальярес (Бразилия) — Алиасхаб Хизриев (Россия) — победа Хизриева нокаутом в первом раунде и титул временного чемпиона Fight Nights Global в полусреднем весе (титул стоял на кону только для россиянина, так как его соперник не сумел вписаться в весовую категорию).

2. Роман Копылов (Россия) — Абусупиян Алиханов (Россия) — победа Копылова нокаутом (отказ угла продолжать бой) в пятом раунде и титул чемпиона Fight Nights Global в среднем весе.

Остальные результаты турнира:

Али Юсефи (Иран) — Николай Байкин (Россия) — победа Юсефи единогласным решением судей

Эрадж Холов (Таджикистан) — Исмаил Сагов (Россия) — победа Сагова нокаутом в первом раунде

Лилия Шакирова (Узбекистан) — Юлия Борисова (Россия) — победа Борисовой единогласным решением судей

Мурат Казган (Турция) — Андрей Чуботару (Молдова) — победа Чуботару нокаутом в первом раунде

Габриэль Сабо (Швейцария) — Максим Щекин (Россия) — победа Щекина нокаутом в первом раунде

Иван Глухак (Хорватия) — Зелим Имадаев (Россия) — победа Имадаева нокаутом в первом раунде

Бехруз Зугуров (Таджикистан) — Ахмед Балкизов (Россия) — победа Балкизова раздельным решением судей

Бойд Аллен (Южная Африка) — Магомед Юнусилау (Россия) — победа Юнусилау единогласным решением судей

Валдир Арауджо (Бразилия) — Раймонд Магомедалиев (Россия) — победа Магомедалиева нокаутом в первом раунде