Хизриев и Копылов стали новыми чемпионами Fight Nights Global 

В ночь с 30 на 31 марта в Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 85. В двух главных боях вечера встречались:
1. Русимар Пальярес (Бразилия) — Алиасхаб Хизриев (Россия) — победа Хизриева нокаутом в первом раунде и титул временного чемпиона Fight Nights Global в полусреднем весе (титул стоял на кону только для россиянина, так как его соперник не сумел вписаться в весовую категорию).
2. Роман Копылов (Россия) — Абусупиян Алиханов (Россия) — победа Копылова нокаутом (отказ угла продолжать бой) в пятом раунде и титул чемпиона Fight Nights Global в среднем весе.
Остальные результаты турнира:
Али Юсефи (Иран) — Николай Байкин (Россия) — победа Юсефи единогласным решением судей
Эрадж Холов (Таджикистан) — Исмаил Сагов (Россия) — победа Сагова нокаутом в первом раунде
Лилия Шакирова (Узбекистан) — Юлия Борисова (Россия) — победа Борисовой единогласным решением судей
Владимир Селиверстов (Россия) — Александр Даньков (Россия) — победа Селиверстова нокаутом в первом раунде
Мурат Казган (Турция) — Андрей Чуботару (Молдова) — победа Чуботару нокаутом в первом раунде
Габриэль Сабо (Швейцария) — Максим Щекин (Россия) — победа Щекина нокаутом в первом раунде
Иван Глухак (Хорватия) — Зелим Имадаев (Россия) — победа Имадаева нокаутом в первом раунде
Бехруз Зугуров (Таджикистан) — Ахмед Балкизов (Россия) — победа Балкизова раздельным решением судей
Бойд Аллен (Южная Африка) — Магомед Юнусилау (Россия) — победа Юнусилау единогласным решением судей
Валдир Арауджо (Бразилия) — Раймонд Магомедалиев (Россия) — победа Магомедалиева нокаутом в первом раунде
Ильдемар Алькантара (Бразилия) — Магомед Исмаилов (Россия) — победа Исмаилова нокаутом в первом раунде.