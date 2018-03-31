Юбилейный M-1 Challenge: француз показал «пантеру», чемпион не спешит в UFC

Турнир каждые две-три недели

Вадим Финкельштейн продолжает, как он сам выразился, обкатку нового дома. Арена, названная именем промоушена, приняла третий турнир за неполные два месяца функционирования. Президент лиги объяснил это двумя причинами. Во-первых, так проще соблюдать график «турнир каждые две-три недели». Даже следующий M-1 Challenge снова пройдет на домашней арене организации (21 апреля). Далее промоушен заглянет в Китай (12 мая), вернется в Петербург во время Международного экономического форума (24 мая) и уже затем поедет по остальной России.

Во-вторых, лучше заполнять аншлагами свою небольшую арену (вместимость дома M-1 — около трех тысяч человек), чем получать пустые места на более крупных площадках, как Ледовый дворец или спорткомплекс «Юбилейный». Но Финкельштейн не исключает: если компания возьмется организовать бой со звездными именами — возможен вариант с его проведением на арене побольше.

Сейчас такие бойцы находятся на контрактах с американскими лигами, хотя Александр Шлеменко уже выразил желание, чтобы его следующий бой в Bellator стал последним. У Александра Волкова ситуация куда лучше. После досрочной победы над Фабрисио Вердумом он приблизился к чемпионскому бою в UFC. Благодаря этому же он еще дольше остается без защиты пояса M-1 в тяжелом весе, завоеванного в июне 2016 года. Финкельштейн по поводу «простаивания титула» не беспокоится, а ждет, когда в лиге созреют другие тяжеловесы.

«Черная пантера» и «семья»

M-1 Challenge 90 представил один чемпионский бой, но перед ним прошло еще 12 поединков. Две встречи получились чисто французско-петербургскими, и к несчастью для «М-1 Арены» обе выиграли гости. Дамьен Пелтье, проведя прием «треугольник» в конце второго раунда, заставил сдаться Максима Кулдашева. Еще быстрее выиграл второй француз: Бакари Эль Анвар за 87 секунд закончил бой против Александра Попова . После победы боец радостно скрещивал руки, изображая героя комиксов по имени Черная пантера. Восхищение персонажем спортсмен еще выразил музыкой из фильма про этого супергероя: под нее он выходил в рейдж.

​Главный кард, перед началом которого почтили память жертв пожара в кемеровском торговом центре, шел небыстро: две досрочные победы в четырех боях, не считая главного события. Зрителей это не пугало. Зал оставался полным и после полуночи, когда уже не было никаких шансов добраться до ближайшего метро. Поразил один молодой человек. Он притащил барабан и бил в него на протяжении всех поединков вечера, умолкая только в перерывах.

Самый непредсказуемый бой вечера выдали Джо Риггс и Борис Полежай. Соперники выиграли по раунду, а в третьей пятиминутке никто не убедил в своем полном превосходстве. Бойцы после гонга победно поднимали руки, а судьи поддержали их и объявили ничью. Это еще не самый удивительный момент. Публика на арене с приятным удивлением встретила надпись на футболке Риггса: там по-русски было написано «семья».

— Если бы я так сделал на английском — люди, не говорящие на этом языке, могли не понять это, — объяснил американец корреспонденту «Советского спорта». — Я дерусь ради семьи. На моем теле есть татуировки с именами жены, детей. Я все делаю для них. Сделать такую надпись на языке страны, куда едешь выступать — такая форма уважения, и местным зрителям все будет понятно.

«Бывало намного сложнее»

​Участник главного боя вечера Алексей Кунченко выходил защищать титул чемпиона в полусреднем весе в четвертый раз. Новый претендент Александр Бутенко не так давно сам был чемпионом, но в легкой весовой категории. Потеряв пояс в первой же защите, боец перешел в полусредний вес, где ему проще проводить весогонку. Раньше, чтобы уложиться в лимит легкого веса, приходилось скидывать до 20 килограммов.

На взвешивании Бутенко перевесил Кунченко, но только на 200 граммов. Побольше преимущества было в количестве поединков: 60-17 в пользу Александра. Шансом претендента считался перевод боя в партер, но удачной получилась только одна попытка в третьем раунде, и то соперник быстро встал на ноги. Кунченко сразу забросал Бутенко ударами, и после точных попаданий коленями по груди бой был остановлен. Чемпион выиграл 18-й поединок подряд и остался непобежденным.

— Я не планировал закончить бой досрочно, потому что целенаправленно готовился к пяти раундам. Знал, что соперник очень вынослив, физически сильнее меня, много борется, вяжет. В этот раз не знаю, почему, но Александр меня не удивил. Я очень хорошо защищался. Значит, хорошо прошел сборы, — говорил Кунченко после победы и настолько увлекся, что начал пересказывать ход боя.

— Особенная победа?

— Не могу так сказать. Бой был нетяжелым. Бывали намного сложнее, на самом деле.

— Зрители после боя вас отправляли в UFC.

— Я уже говорил, что пока это под вопросом. Может, все произойдет через месяц, через два. Вы все узнаете, сначала должны объявить.

— Насколько вы готовы?

— Любой спортсмен хочет попасть в такую организацию. Вы сами знаете, что она считается лучшей в мире, там топ-бойцы. Если получится там выступать — буду очень рад.