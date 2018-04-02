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Фергюсон раскритиковал Нурмагомедова за любовь к еде
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Фергюсон раскритиковал Нурмагомедова за любовь к еде 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Временный чемпион смешанных единоборства (UFC) американец Тони Фергюсон раскритиковал россиянина Хабиба Нурмагомедова за любовь к еде. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Надеюсь, что ты контролируешь свою диету. Я сейчас в работе, а что ты делаешь, пока я говорю? Набиваешь рот тирамису?" — приводит слова Фергюсона MMAFighting.
Он отметил, что считает Хабиба сильным соперником, но надеется одолеть его.
"Но для этого он должен стараться на каждой тренировке, а кто-то должен контролировать его вес. Он же любит кушать торты. Я собираюсь взять с собой в клетку еду и избить его ей.
Что будет, если Нурмагомедов не сможет принять участие в UFC 223? Я готов к замене. Дайте мне Конора Макнаггетса и я порежу его пополам", — добавил американский боец.
Бой Фергюсона и Нурмагомедова состоится 7 апреля на турнире UFC 223 в Лас-Вегасе.
Ранее отец Нурмагомедова рассказал о планах сына на бой с Фергюсоном.
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