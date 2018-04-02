Дэна Уайт: Фергюсон травмирован, Нурмагомедов встретится с Холлоуэем 

Президент UFC Дэна Уайт, посредством официальной страницы в «Инстаграме» сообщил, что временный чемпион промоушена в лёгком весе Тони Фергюсон получил травму колена, в связи с чем не сможет принять участие в турнире UFC 223, проведение которого запланировано на 7 апреля.
Вместе с тем, крупный турнир по-прежнему будет возглавлять поединок с участием Хабиба Нурмагомедова. Вместо Фергюсона россиянин подерётся с чемпионом UFC в полулёгком весе Максом Холлоуэем, а на кону этого боя будет стоять титул полноценного чемпиона организации в лёгком дивизионе.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Дэны Уайта в «Инстаграме».