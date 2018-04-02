Фергюсон раскритиковал Нурмагомедова за любовь к еде

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон раскритиковал своего следующего соперника — россиянина Хабиба Нурмагомедова — за любовь к еде. «Надеюсь, что ты контролируешь свою диету. Я сейчас в работе, а что ты делаешь, пока я говорю? Набиваешь рот тирамису?», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.

Он отметил, что Нурмагомедов является сильным соперником, однако кто-то должен контролировать его вес.

«Он же любит кушать торты. Я собираюсь взять с собой в клетку еду и избить его ей», — добавил Фергюсон.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал, за счёт чего его сын победит Фергюсона.