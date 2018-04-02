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Фергюсон раскритиковал Нурмагомедова за любовь к еде
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Фергюсон раскритиковал Нурмагомедова за любовь к еде 

RT на русском 8 часов назад
Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон раскритиковал своего следующего соперника — россиянина Хабиба Нурмагомедова — за любовь к еде. «Надеюсь, что ты контролируешь свою диету. Я сейчас в работе, а что ты делаешь, пока я говорю? Набиваешь рот тирамису?», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.
Он отметил, что Нурмагомедов является сильным соперником, однако кто-то должен контролировать его вес.
«Он же любит кушать торты. Я собираюсь взять с собой в клетку еду и избить его ей», — добавил Фергюсон.
Ранее отец Нурмагомедова рассказал, за счёт чего его сын победит Фергюсона.
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