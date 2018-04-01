Нурмагомедов поддержал задержанного в Москве совладельца Fight Nights Global

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку бизнесмену Зиявудину Магомедову, который вчера был арестован в Москве. В частности, на своей странице в «Инстаграме» он написал следующее:

«Терпения, брат, тебе и твоей семье. Все по воле Всевышнего».

Соответствующий пост можно посмотреть на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».

Задержанный проходит по делу о хищении более 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира 2018 года в России. Магомедов известен тем, что поддерживает развитие спорта. В частности, он является совладельцем промоушена Fight Nights Global.