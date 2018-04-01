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Нурмагомедов поддержал задержанного в Москве совладельца Fight Nights Global
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Нурмагомедов поддержал задержанного в Москве совладельца Fight Nights Global 

Чемпионат.com 19 часов назад
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку бизнесмену Зиявудину Магомедову, который вчера был арестован в Москве. В частности, на своей странице в «Инстаграме» он написал следующее:
«Терпения, брат, тебе и твоей семье. Все по воле Всевышнего».
Соответствующий пост можно посмотреть на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».
Задержанный проходит по делу о хищении более 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира 2018 года в России. Магомедов известен тем, что поддерживает развитие спорта. В частности, он является совладельцем промоушена Fight Nights Global.
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