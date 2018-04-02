Нурмагомедов: Макгрегору звонили, но он отказался

«Макгрегору звонили, но он отказался. Его команда говорила, что он не успеет сделать вес. Это странно, совсем недавно он сказал, что будет наготове. Ну и где он сейчас? Где этот Бургер Кинг? Осталось шесть дней, за это время можно сделать вес.

Когда мне сказали, что моим соперником будет Макс Холлоуэй, я удивился. Не думал, что его вызовут на замену, ведь он совсем недавно был травмирован. Думал, это будет Порье, Альварес, Петтис, Киеса, Яквинта, или кто-то другой из лёгкого веса. Я удивился, когда сказали, что я дерусь с Холлоуэем», — сказал Нурмагомедов в эфире подкаста The MMA Hour.