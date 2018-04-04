Против Хабиба выйдет не настоящий Холлоуэй — мнение экс-чемпиона

Напомним, что на коротком уведомлении поединок с Хабибом, который состоится 7 апреля на UFC 223 в Бруклине (США) и определит нового чемпиона в лёгком весе, принял действующий чемпион промоушена в полулёгкой категории Макс Холлоуэй (19-3).

«Хабиб — не тот боец, на бой с которым соглашаются за 6 дней до выхода в клетку, — подчеркнул Альварес. — Чтобы побить Хабиба, ты должен быть абсолютно готов. Да, Макс обладает уникальным стилем, но помимо этого нужно быть в потрясающей форме. Побить Хабиба на 6-дневном уведомлении — очень-очень непростая задача».

«Холлоуэй — чёртов зверь, который дрался с лучшими ребятами в мире и прошёл сквозь свой дивизион, как нож сквозь масло. Но любой в этом спорте понимает разницу между тем, кто вышел на пик после тренировочного лагеря, и тем, кто только начинает подготовку. Это две большие разницы».

«Учитывая это, в субботу мы не увидим настоящего Макса Холлоуэя». Читайте также: «Животное». Холлоуэй охарактеризовал Нурмагомедова

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