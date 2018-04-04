Нурмагомедов устроил стычку с Лобовым в отеле Нью‐Йорка 

Конфликт произошел между российскими бойцами смешанных единоборств (ММА) Хабибом Нурмагомедовым и Артемом Лобовым в одном из отелей Нью‐Йорка. Видео стычки было опубликовано в Instagram на странице Russia_wrestling_team.
Публикация от Wrestling | ММА | UFC (@russia_wrestling_team)
3 Апр 2018 в 5:10 PDT Как сообщила «Газета.ru», причиной конфликта стало заявление Лобова, в котором он называет Нурмагомедова «ссыкуном».
Стычка обошлась без драки, но ролик моментально стал вирусным.
Кто-то похвалил дагестанского бойца за то, что пытался заставить оппонента отвечать за свои слова. Другие осуждают спортсмена за то, что он привел с собой группу поддержки.
28 марта на юго-востоке
Москвы в результате потасовки три человека получили ножевые ранения. Одного ранили в грудь, другого — в живот, третьего — в поясницу. Известно, что пострадавшие поссорились с неизвестными, после чего и завязалась драка. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего.