Нурмагомедов устроил стычку с Лобовым в отеле Нью‐Йорка

Конфликт произошел между российскими бойцами смешанных единоборств (ММА) Хабибом Нурмагомедовым и Артемом Лобовым в одном из отелей Нью‐Йорка. Видео стычки было опубликовано в Instagram на странице Russia_wrestling_team.

Публикация от Wrestling | ММА | UFC (@russia_wrestling_team)

3 Апр 2018 в 5:10 PDT Как сообщила «Газета.ru», причиной конфликта стало заявление Лобова, в котором он называет Нурмагомедова «ссыкуном».

Стычка обошлась без драки, но ролик моментально стал вирусным.

Кто-то похвалил дагестанского бойца за то, что пытался заставить оппонента отвечать за свои слова. Другие осуждают спортсмена за то, что он привел с собой группу поддержки.

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