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Диллэшоу и Гарбрандт проведут реванш на UFC 227 — СМИ
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Диллэшоу и Гарбрандт проведут реванш на UFC 227 — СМИ 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Чемпион UFC в легчайшем весе Ти-Джей Диллэшоу (15-3) проведёт реванш против бывшего обладателя титула Коди Гарбрандта (11-1) на турнире UFC 227, который состоится 4 августа в Лос-Анджелесе (США). Об этом в своём Twitter сообщил обозреватель ESPN Бретт Окамото. Официального подтверждения от промоушена пока нет.
Напомним, что впервые Ти-Джей и Коди встретились в ноябре прошлого года на UFC 217. Тогда бой завершился победой Диллэшоу нокаутом во 2-м раунде, благодаря чему он вернул титул, который утратил в январе 2016 года, проиграв Доминику Крусу.
Для Гарбрандта это была первая защита чемпионского звания.
Dillashaw/Garbrandt 2 booked for UFC 227 on Aug. 4 at Staples Center, according to sources. https://t.co/z27FSgToU3 pic.twitter.com/Z57p4AZxAw
— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 4 апреля 2018 г.
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