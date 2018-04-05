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Двое бойцов получили травмы во время нападения Макгрегора
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Двое бойцов получили травмы во время нападения Макгрегора 

Рамблер 20 часов назад
Фото: globallookpress.com
Боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор травмировал двух коллег во время нападения на автобус Хабиба Нурмагомедова, сообщает ТАСС.
По информации агентства, американцы Майкл Кьеза и Рэй Борг, также находившиеся в автобусе, из-за полученных травм не смогут поучаствовать в турнире UFC. Так, Кьеза не будет драться из-за нескольких порезов на лице, а Борг — в связи с повреждением роговицы. Соответствующее решение приняли меддепартамент UFC и Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк.
Накануне ирландец Макгрегор и некоторые другие бойцы ММА напали на автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов и другие спортсмены. По данным СМИ, причиной нападения стала стычка россиянина со спарринг-партнером Макгрегора — ирландским бойцом русского происхождения Артемом Лобовым.
Несколько дней назад Нурмагомедов, встретив Лобова в нью-йоркском отеле, призвал его повторить «в лицо» слова, которые тот произнес ранее, а именно назвал Нурмагомедова «ссыкуном». Лобов ответил, что не говорил подобного, после чего молодых людей развели наблюдавшие за стычкой люди.
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