Хабиб против Конора. Как разгорелся самый громкий скандал в истории UFC

Суббота, 31 марта. Арест Зиявудина Магомедова

Зиявудин Магомедов начал поддерживать Хабиба в 2016 году. За победу над Даррелом Хорчером бизнесмен подарил Нурмагомедову «мерседес» (интересна судьба этой машины: меньше чем через полгода ее разбил друг Хабиба).

Полтора года назад Зиявудин Магомедов создал команду по ММА, которая получила название Eagles (прозвище Хабиба — «Орел», родной для Нурмагомедовых Цумадинский район в переводе с аварского — Орлиный район). Хабиб получил в команде пост президента, его отец Абдулманап стал главным тренером. Четыре месяца назад в интервью Forbes Нурмагомедов заявил, что трехмесячная подготовка к бою обходится ему примерно в $40 000. До начала сотрудничества с Магомедовым Хабиб мог позволить себе тратить на подготовку $10-15 000. Зарплата от Зиявудина Магомедова составляла половину месячного дохода Хабиба (без учета гонораров за бои).

«Зиявудин Гаджиевич начал помогать — и я, например, стал работать с диетологами, — рассказывал Хабиб в интервью Forbes. — А диетологу платить приходится немало: около $10 000 в месяц. Раньше я не мог себе этого позволить».

Хабиб выступил в поддержку Зиявудина Магомедова и призвал подписать петицию в его поддержку. «Терпения, брат, тебе и твоей семье, все по воле Всевышнего», — написал Хабиб.

Терпения Брат тебе и твоей семье, все по воле Всевышнего.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

31 Мар 2018 в 11:54 PDT Стоит заметить, что арест Магомедова случился накануне его вылета в США: он собирался посетить бой Хабиба в Бруклине. Когда в СИЗО «Лефортово» к Зиявудину Магомедову пришли правозащитники, он сказал им (цитата по « Комсомольской правде »): «Скажите, а спортивные каналы будут? Скоро будет большой бой у Хабиба Нурмагомедова. Планировал смотреть вживую, а теперь хотя бы по ТВ увидеть. Очень я за него переживаю».

Воскресенье, 1 апреля. Замена соперника и диетолога

Отрезанный от интернета и спортивных каналов Зиявудин Магомедов может и не знать: у Хабиба Нурмагомедова сменился соперник.

Американец Тони Фергюсон получил глупейшую травму: он был на съемках для UFC, увидел кого-то знакомого, повернулся поздороваться — и от резкого движения порвал себе связку в колене.

За последние два с половиной года это уже четвертый раз, когда срывается бой Хабиба и Фергюсона: дважды это случалось по вине Нурмагомедова (сначала перелом ребра, затем проблема со сгонкой веса), дважды — по вине американца (сначала проблемы с легкими, теперь колено). Президент UFC Дэйна Уайт, нервно рассмеявшись, заявил, что уже устал организовывать этот бой — и больше пытаться не будет.

Вместо Фергюсона против Хабиба согласился выйти Макс Холлоуэй , чемпион UFC в более легкой категории — до 66 кг (Хабиб дерется в 70).

Нурмагомедов объяснил решение Макса выйти на этот бой просто: «Я дерусь за наследие. Он дерется за деньги». В этом правда есть смысл: как чемпион UFC Макс имеет право получать проценты с продаж платных трансляций. Согласившись на бой против Хабиба, он заработает около полумиллиона долларов за выход в клетку плюс не меньше миллиона от продаж трансляций.

Вторник, 3 апреля. Встреча с Лобовым

В июле 2017 года я задал вопрос другу и спарринг-партнеру Конора Макгрегора Артему Лобову: задевают ли Конора слова Хабиба в духе «he tapped like chicken» («он постучал, как цыпленок»)? Лобов заявил, что Макгрегор выходил на бой даже с травмированным коленом, в то время, как Хабиб снимается по пустякам: «У него в заднице что-то заболит — он снимается с боя. Вес даже не может сделать. Так кто здесь „чикен“ у нас? Кто боится? Травмы и проблемы со сгонкой веса бывают у всех. Но один чемпион, который выйдет несмотря ни на что, а другой — ссыкун, который каждый раз будет сниматься с боя».

Я все это записал на видео, выложил в сеть и забыл. Но Хабиб не забыл. Встретив Лобова спустя восемь месяцев, он задал ему вопрос: «Ты говорил, что я ссыкун?»

— Я не говорил такого.

— Как не говорил?

— Я сказал, смотри…

Договорить Хабиб не позволил, дал пощечину и назидательно добавил: «Больше не говори такие вещи».

Четверг, 5 апреля. Нападение Конора

На следующий день в Нью-Йорк прилетел Конор Макгрегор и отправился мстить за друга. Вместе с Лобовым и группой поддержки он атаковал автобус, в котором ехали Хабиб и другие бойцы UFC. Конор разбил стекло автобуса, в результате чего сразу два бойца, сидевших внутри, получили травмы: у Майкла Кьезы рассечение, у Рэя Борга травма глаза — и оба сняты с турнира по медицинским показателям. Отстранен от турнира и Артем Лобов — за участие в нападении на автобус.

Хабиб заявил, что если Конор такой гангстер, то пусть назовет место и время. Сделать это будет трудно: Макгрегор арестован полицией Нью-Йорка — и в ближайшее время против него могут быть выдвинуты обвинения. Президент UFC Дэйна Уайт назвал произошедшее «самым отвратительным, что случалось в истории организации».

Бой Хабиба Нурмагомедова за титул чемпиона UFC пройдет в ночь с 7 на 8 апреля.

Пятница, 6 апреля. Взвешивание

Из-за того, что бой предстоит именно с Холлоуэем, Хабиб потерял своего диетолога: Джордж Локхарт работает с Холлоуэем — и прекратил сотрудничество с Нурмагомедовым из-за «конфликта интересов».

Это не помешало Хабибу успешно согнать вес: за шесть часов до взвешивания Нурмагомедов весил 70,2 кг при разрешенных 70,3.

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