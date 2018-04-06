Холлоуэй — Нурмагомедову: ты не заслужил этого

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй прокомментировал отмену боя с Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 223. Боец не был допущен к выступлению по медицинским показаниям. «Брат мой, я хотел продолжить, но они меня остановили. Прошу прощения у тебя и твоих фанатов. Ты не заслуживал этого. Приветствую тебя и настало время шоу для Петтиса . Дайте болельщикам то, что они заслужили», — написал Холлоуэй на своей официальной странице в «Твиттере». После отмены боя с Холлоуэем главным претендентом на бой с Нурмагомедовым стал Энтони Петтис.