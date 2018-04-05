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Александр Шлеменко: Я готов драться с любым соперником
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Александр Шлеменко: Я готов драться с любым соперником 

Советский спорт 55 минут назад
В октябре 2017 Шлеменко провел бой на Bellator против Гегарда Мусаси. Решением судей победил голландский боец. Шлеменко поделился мнением насчет возможного боя с Фернандо Гонсалесом.
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«Я бы с удовольствием. Если бы это зависело только от меня, то я бы уже провел бой ещё три месяца назад, а то и ещё раньше. Я готов драться с любым соперником и никогда не отказывался от боёв, никогда их не срывал.
Наконец подошел к концу мой контракт с «Bellator». Единственное, этот конец пока что всё-таки никак не настанет, потому что организаторы не дают мне бой. Но рано или поздно это случится. Я хотел бы выразить слова благодарности всем тем, кто меня поддерживает, и сказать, что нужно еще немного потерпеть. Я думаю, что скоро всё решится и мы стартанём за новыми победами и будем покорять новые вершины», — цитирует Шлеменко Worldofmma.
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