Нурмагомедов пообещал сопернику «длинную ночь»

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выступил на пресс-конференции перед субботним поединком Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и пообещал своему сопернику Максу Холлоуэю непростой бой. Полная версия пресс-конференции доступна на сайте UFC.

«Я уважаю Макса, но для него это будет длинная ночь» — заявил Нурмагомедов, отметив, что в клетке его соперника ждут «тяжелые 25 минут».

Холлоуэй поспорит с Нурмагомедовым за титул чемпиона UFC в легком весе. Первоначально против россиянина должен был выступать американец Тони Фергюсон, однако 2 апреля глава UFC Дана Уайт объявил, что боец получил травму и не в состоянии принять участие в поединке, который состоится 7 апреля. Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменился в четвертый раз.

В послужном списке 29-летнего Нурмагомедова 25 побед и ни одного поражения. На счету 26-летнего Холлоуэя 19 побед и три поражения.