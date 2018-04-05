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Нурмагомедов пообещал сопернику «длинную ночь»
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Нурмагомедов пообещал сопернику «длинную ночь» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выступил на пресс-конференции перед субботним поединком Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и пообещал своему сопернику Максу Холлоуэю непростой бой. Полная версия пресс-конференции доступна на сайте UFC.
«Я уважаю Макса, но для него это будет длинная ночь» — заявил Нурмагомедов, отметив, что в клетке его соперника ждут «тяжелые 25 минут».
Холлоуэй поспорит с Нурмагомедовым за титул чемпиона UFC в легком весе. Первоначально против россиянина должен был выступать американец Тони Фергюсон, однако 2 апреля глава UFC Дана Уайт объявил, что боец получил травму и не в состоянии принять участие в поединке, который состоится 7 апреля. Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменился в четвертый раз.
В послужном списке 29-летнего Нурмагомедова 25 побед и ни одного поражения. На счету 26-летнего Холлоуэя 19 побед и три поражения.
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