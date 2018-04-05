Ад на UFC 223: банда Макгрегора напала на автобус с Хабибом. Конора ищет полиция Нью-Йорка

Дэна Уайт снял российского ирландца Лобова с воскресного боя.

В среду, 4 апреля, президент UFC Дэна Уайт, подводя итоги пресс-конференции, посвященной чемпионскому бою между Хабибом Нурмагомедовым и Максом Холлоуэем, который состоится в ближайшее воскресенье, произнес фразу, о которой сейчас крепко жалеет.

«Было бы очень круто, если бы здесь сейчас был Конор Макгрегор ».

Мольбами босса UFC уже сегодня неистовый ирландец появился в Бруклине. Причин здесь может быть две. Во-первых, на днях Нурмагомедов вместе с командой в отеле наехали на Артема Лобова, приятеля Макгрегора,. Конор и так наверняка бы прилетел, чтобы поболеть за Лобова. А тут родилась дополнительная подоплека. Во-вторых, Дэна Уайт заявил, что Макгрегор будет лишён своего титула перед поединком Хабиба с Холлоуэем.

Мак тут же выступил в том духе, что никто не посмеет лишить его чемпионского пояса.

И вот уже сегодня Макгрегор прилетел в Нью-Йорк на частном самолете. И после окончания медиа-дня в подтрибунном помещении вместе с дружками устроил реальную вакханалию. Ирландец разыскивал Нурмагомедова. По сообщениям инсайдеров UFC, Конор и его банда налетели на один из автобусов, который должен был доставить бойцов, участвующих в UFC 223 в отель. В окно швырнули стул, в салон залетел стакан. Предположительно, Хабиб находился именно в этом автобусе.

Но на данный момент сообщается только о том, что пострадал Майкл Кьеза. Но достоверных сведений о его состоянии нет. По слухам, у него рваная рана на щеке. Каролина Ковалькевич, чей бой также должен стать гвоздем UFC 223, не пострадала, но пережила несколько очень неприятных минут, находясь в тот самом автобусе.

После того, как охрана вытеснила Макгрегора и его бравых парней из здания, они погрузились в огромный джип и смылись.

Дэна Уайт активно комментирует происходящее. Сначала он заявил, что Макгрегор уже арестован. Но чуть позже он уточнил: «Полицейский департамент Нью-Йорка выписал ордер на арест Макгрегора. Конору не удастся покинуть штат Нью-Йорк».

Из лагеря Хабиба новостей об инциденте не поступало.

Зато стало известно, что Артем Лобов исключен из карта UFC 223. В этой большой игре он стал разменной монетой.

Ждем свежих фотографий Конора из-за решетки! Хайповать, так до победного конца!