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Макгрегор сдался полиции
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Конор Макгрегор сдался полиции 

Lenta.ru 2 часа назад
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сдался властям после скандала с нападением на автобус. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя полицейского управления Нью-Йорка.
Он добровольно явился в полицейский участок. На данный момент ему еще не предъявлено обвинение — полиция продолжает расследование инцидента, в ходе которого один человек получил незначительные травмы.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором Макгрегор бросает ограждение в автобус со спортсменами у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине накануне вечера Абсолютного бойцовского турнира UFC223. Предположительно, действия ирландского бойца являются реакцией на лишение его чемпионского пояса. Макгрегор не защищал титул длительное время, и титул постоянного чемпиона в легком весе стал вакантным.
В субботу, 7 апреля, должен состояться поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и с Максом Холлоуэем за чемпионский пояс.
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