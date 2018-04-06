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Бойцы UFC получили травмы после нападения Макгрегора
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Два бойца UFC получили травмы после нападения Макгрегора на автобус 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Бойцы смешанного стиля (ММА) Майкл Кьеза и Рэй Борг не примут участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за травм, полученных при нападении Конора Макгрегора на автобус. Об этом сообщает ТАСС.
«Майкл Кьеза, получивший несколько порезов на лице, не допущен до поединка Атлетической комиссией штата Нью-Йорк и медицинским департаментом UFC. Его бой против Энтони Петтиса отменен. Рэй Борг также не допущен до своего поединка из-за повреждения роговицы», — говорится в сообщении UFC.
Ранее, 6 апреля стало известно, что Макгрегор сам сдался властям после скандала с нападением на автобус. Он добровольно явился в полицейский участок.
Прошлой ночью ирландец бросил ограждение в автобус со спортсменами у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине. Действия бойца, вероятно, стали реакцией на лишение его чемпионского пояса. Макгрегор не защищал титул уже долгое время.
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