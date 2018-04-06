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Функционер Лиги UFC пострадал от нападения Макгрегора
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Функционер Лиги UFC пострадал от нападения Макгрегора 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Переломом руки и многочисленными порезами закончилось нападение Конора Макгрегора для исполнительного директора американской Лиги UFC Рида Харриса. Функционер находился в автобусе, на который напал ирландский боец вместе с членами своей команды.
"Нахожусь в больнице с одним из коллег, — цитирует слова Харриса телеканал Russia Today. — Возможно, сломана рука из-за нападения Конора и его банды головорезов. Меня порезали и осыпали стеклом. Мы думали, что умрем".
Как уже сообщали Вести.Ru, Макгрегор и несколько его друзей напали на автобус с участниками турнира UFC 223, в котором, как они рассчитывали, должен был ехать россиянин Хабиб Нурмагомедов. Ирландец разбил стекла в машине, которые порезали нескольких участников состязаний и организаторов турнира. Позднее полиция арестовала Макгрегора.
Вести.Ru: последние новости
Черный день UFC: агрессия Макгрегора поставила под удар ближайшие бои Конор Макгрегор находится под стражей в полицейском участке Нурмагомедов – Фергюсон. После четырех попыток ничья – 2:2
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