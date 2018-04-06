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Макгрегора вывели из здания полиции в наручниках
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Макгрегора вывели из здания полиции в наручниках 

Lenta.ru 6 апреля 2018
Фото: Lenta.ru
Ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора вывели из нью-йоркского отделения полиция с руками за спиной. Видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте местный журналист Энтони Дилоренцо.
На видео можно наблюдать как ирландского бойца, предположительно закованного в наручники, выводят из полицейского участка и сажают в припаркованную рядом машину.
Ранее 6 апреля стало известно, что сдавшемуся в руки властям Макгрегору предъявлены обвинения после атаки на автобус с бойцами UFC. В результате атаки ирландца в частности пострадали бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг.
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