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Нурмагомедов сделал вес перед турниром UFC 223, Енджейчик легче Намаюнас
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Нурмагомедов сделал вес перед турниром UFC 223, Енджейчик легче Намаюнас 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
7 апреля в Бруклине состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 223. Главным его событием должен стать титульный бой в лёгком весе с участием Хабиба Нурмагомедова, однако его проведение остаётся под вопросом. В преддверии турнира его участники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Нурмагомедов уложился в лимит категории, показав на весах 70,080 кг.
В андеркарде этого поединка очередной бой в UFC проведёт Забит Магомедшарипов. Противостоять ему будет Кайл Бочняк. В канун поединка Забит оказался тяжелее соперника, показав вес в 66,1 кг, вес Бочняка составил 65,8 кг.
Также на турнире UFC 223 состоится титульный бой в минимальном весе у женщин. Роуз Намаюнас перевесила Йоанну Енджейчик, показав на весах 51,8 кг, вес её соперницы составил 51,7 кг.
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