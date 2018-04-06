Нурмагомедов сделал вес перед турниром UFC 223, Енджейчик легче Намаюнас 

7 апреля в Бруклине состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 223. Главным его событием должен стать титульный бой в лёгком весе с участием Хабиба Нурмагомедова, однако его проведение остаётся под вопросом. В преддверии турнира его участники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Нурмагомедов уложился в лимит категории, показав на весах 70,080 кг.
В андеркарде этого поединка очередной бой в UFC проведёт Забит Магомедшарипов. Противостоять ему будет Кайл Бочняк. В канун поединка Забит оказался тяжелее соперника, показав вес в 66,1 кг, вес Бочняка составил 65,8 кг.
Также на турнире UFC 223 состоится титульный бой в минимальном весе у женщин. Роуз Намаюнас перевесила Йоанну Енджейчик, показав на весах 51,8 кг, вес её соперницы составил 51,7 кг.