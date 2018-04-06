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Шлеменко: «Если Макгрегор отделается испугом, значит атака была рекламой»
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Шлеменко: «Если Макгрегор отделается испугом, значит атака была рекламой» 

SPORT24.ru 1 час назад
Российский боец Bellator Александр Шлеменко считает, что атака Конора Макгрегора автобус с Хабибом Нурмагомедовым не была рекламным ходом.
"Я не присутствовал там лично и 100% говорить не могу. Но ситуация тяжело вписывается в рамки дозволенного. Такое поведение — переход от оскорбления к действию. Думаю, ответ Макгрегора был вызван действиями Хабиба, его пощечиной Артему Лобову и Исламу Бадургову. Это все на эмоциях, Макгрегор же импульсивной и быстро заводится.
Ситуация выглядела правдоподобно. Процент рекламы в ней довольно низкий. Сейчас последуют санкции в сторону Макгрегора и ему придется платить штраф за свое поведение. Если взять ту же раскрутку боя, то можно было бы обойтись какими-то меньшими потерями. Хотя я не знаю, что его ждет. Нужно посмотреть, что будет потом, чтобы решить, реклама была или нет. Представьте себе, если Макгрегора сейчас лишат титула и не будут делать ему бои, тогда понятно, что это не реклама. А если наоборот — отделается легким испугом и боем с Хабибом, то можно будет склониться к мнению, что это была реклама. Давайте подождем продолжения.
Насколько это приблизило бой между Макгрегором и Нурмагомедовым? Если с точки зрения Макгрегора, то приблизило. Он наглядно показал, что готов выйти прямо сейчас, прямо на улице решить вопрос. Но Нурмагомедову сейчас надо выигрывать свой бой", — сказал Шлеменко корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну.
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