Шлеменко: «Если Макгрегор отделается испугом, значит атака была рекламой»

"Я не присутствовал там лично и 100% говорить не могу. Но ситуация тяжело вписывается в рамки дозволенного. Такое поведение — переход от оскорбления к действию. Думаю, ответ Макгрегора был вызван действиями Хабиба, его пощечиной Артему Лобову Исламу Бадургову . Это все на эмоциях, Макгрегор же импульсивной и быстро заводится.

Ситуация выглядела правдоподобно. Процент рекламы в ней довольно низкий. Сейчас последуют санкции в сторону Макгрегора и ему придется платить штраф за свое поведение. Если взять ту же раскрутку боя, то можно было бы обойтись какими-то меньшими потерями. Хотя я не знаю, что его ждет. Нужно посмотреть, что будет потом, чтобы решить, реклама была или нет. Представьте себе, если Макгрегора сейчас лишат титула и не будут делать ему бои, тогда понятно, что это не реклама. А если наоборот — отделается легким испугом и боем с Хабибом, то можно будет склониться к мнению, что это была реклама. Давайте подождем продолжения.