«Просто выйди и сразись с Хабибом»

Ирландского уже бывшего чемпиона мира UFC в легком весе Конора Макгрегора , напавшего на автобус, в котором находились Хабиб Нурмагомедов и другие бойцы UFC, а затем сдавшегося властям, 6 апреля ждет суд в Нью-Йорке.

Выходка Конора Макгрегора, решившего отомстить российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову за инцидент и пощечину своему другу и спарринг-партнеру Артему Лобову , стала самым резонансным событием чуть не за всю историю смешанных единоборств.

Вот только, похоже, это не тот случай, когда «любой PR хорош, кроме некролога». По крайней мере, глава самого престижного промоушена UFC, в рамках шоу которого в Нью-Йорке Нурмагомедов будет драться с Максом Холлоуэем, Дэйна Уайт сразу после инцидента с автобусом назвал происшедшее «худшим, что происходило с UFC за всю историю».

«Полиция разыскивает Конора Макгрегора в данный момент, его самолет не сможет взлететь и не имеет права покидать Нью-Йорк. Думаю, если его не поймают, он сдастся сам. Это не укладывается в голове, невозможно в это поверить, но это действительно плохой шаг в его карьере», — цитировал Уайта CBS сразу после случившегося.

Позже Макгрегор действительно сам пришел в полицейский участок, где ему не сразу предъявили обвинение, так как полиция продолжала изучать обстоятельства инцидента.

В итоге стало известно, что уже 6 апреля состоится суд над ирландским бойцом, по результатам которого он наверняка получит солидный штраф, а также как минимум десятки, а то и сотни часов общественных работ.

«То, что произошло сегодня, худшее, что случалось за всю историю нашей организации. Конор и компания из 20 человек штурмом взяли здание, спустились на парковку, где бойцы садились в автобусы. После этого Конор и компания бросали в окна автобусов мусорные баки и тележки, разбили окно, осколками которого порезало Майкла Кьезу и почти задело Роуз Намаюнас. Один из наших сотрудников сломал палец в попытке остановить Конора и его команду, — рассказывал Уайт позже ММА Fighting.

— Это было худшее решение Конора. Он атаковал автобус, это обратит людей против него. Да, у него есть конфликт с Хабибом из-за его стычки с Лобовым. Но это не повод вваливаться сюда, нападать на тех, кто находится в автобусе, в том числе и девушек.

Эти головорезы бросали велосипедные стойки, стулья и тому подобное в окна автобуса и не беспокоились о том, что они могут кого-то ранить.

Не знаю, что с Макгрегором, был он под воздействием наркотиков или нет, но просто так подобным образом не поступают. У него есть ребенок, семья. Вы будете так действовать, если дома вас ждет сын?»

Если Конор таким образом хотел раскрутить свой будущий бой с Хабибом Нурмагомедовым, то он абсолютно точно перестарался.

Выходка ирландца будет иметь последствия для него самого, а уже сейчас повлияла на предстоящий вечер боев UFC 223.

UFC уже отменила бои Рэя Борга против Брэндона Морено и Майкла Кьезы против Энтони Петтиса , которые должны были пройти 7 апреля в андеркарде поединка Нурмагомедова с Максом Холлоуэем.

Кьеза получил порезы лица, куда попали осколки разбитого брошенным стулом лобового стекла атакованного автобуса. После первоначального обследования бойцу разрешили выйти в клетку, но атлетическая комиссия штата Нью-Йорк в итоге наложила вето на его участии в бое.

Что касается Борга, то он пожаловался на боли в глазах, куда, по всей видимости, также попали осколки стекол, повредив роговицу.

«Конор — сука! Этот придурок бросил в автобус изгородь и разбил стекло, осколки которого задели нескольких бойцов и порезали Майкла Кьезу», — написал Борг в своем твиттере.

Отменен был и поединок с участием Артема Лобова, который должен был также выйти в клетку в андеркарде. Это случилось из-за того, что было установлено участие Лобова в нападении на автобус.

Изначально сообщалось, что Нурмагомедова вообще не было в автобусе, но позже это было опровергнуто появившимися в сети фотографиями, а также твитом бойца UFC Даниэля Кормье

«Я все время слышу, что вся команда Хабиба Нурмагомедова была в этом автобусе. Я знаю, что там находились только сам Хабиб и его менеджер Али Абдельазиз, помимо остальных бойцов. Было бы намного хуже, если бы вся команда была в этом автобусе», — написал Кормье.

Чуть позже Уайт развернул свою мысль, отметив одновременно, что не хочет иметь ничего общего с Макгрегором прямо сейчас, но и упомянув вскользь возможный бой Нурмагомедов — Макгрегор.

«В данный момент не хочу иметь ничего общего с Конором Макгрегором. Вы бы хотели искать возможности взять у него интервью, платить за просмотр его боёв после совершённого? Не думаю, что кто-то захочет. Думаю, он всем будет противен.

Хорошо, ему не нравится Хабиб, не нравится случившееся между ним и Лобовым. Просто выйди и сразись с Хабибом.