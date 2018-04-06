Шлеменко: Нурмагомедову в бою с Петтисом будет еще легче, чем против Холлоуэя

В пятницу стало известно, что чемпион UFC в полулегком весе Холлоуэй, который должен был стать соперником Нурмагомедова, не сможет выйти на поединок по медицинским показаниям. С большой долей вероятности соперником россиянина теперь станет американец Энтони Петтис. Изначально россиянин должен был провести поединок с еще одним представителем США Фергюсоном, но тот получил травму колена.

"Тут судьба. Такое стечение обстоятельств. Карьера профессионала не всегда проходит так, как ты хочешь. Бывают сложности, трудности, — сказал Шлеменко по телефону. — Как понимаю, ему в соперники дадут Петтиса в титульном бою. Если так и будет, то я не думаю, что Хабиб сильно расстроится. С Петтисом бой будет даже легче, чем с Холлоуэем и Фергюсоном".

"Хабиб готовился к пяти раундам, в отличие от Петтиса. Да и американец готовился не к такому сопернику. Я еще после срыва боя с Фергюсоном говорил, что можно было Хабиба поздравлять. Все равно, давайте не будем торопиться. В целом, я думаю, что Хабиб без проблем должен будет стать чемпионом", — продолжил собеседник агентства.