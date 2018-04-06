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Макгрегор вышел под залог в 50 тысяч долларов, следующее заседание суда — 14 июня
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Макгрегор вышел под залог в 50 тысяч долларов, следующее заседание суда — 14 июня 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор освобожден из-под стражи под залог в 50 тысяч долларов, сообщает MMA Fighting. Такую меру пресечения установил суд Нью-Йорка. Один из его спарринг-партенров, Циан Коули заплатил 25 тысяч долларов.
Следующее заседание суда состоится 14 июня. Со стороны обвинения выступают Майкл Кьеза, Оззи Ариас, Рэй Борг и Рикардо Чико, которые пострадали во вчерашнем инциденте с автобусом.
Напомним, Макгрегор вместе с друзьями напал на автобус участников UFC 223, были выбиты стекла. От осколков пострадали бойцы ММА. Бои Майкла Кьезы и Рэя Борга отменены.
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Макгрегор вышел под залог в 50 тысяч долларов, следующее заседание суда - 14 июня Хабиб Нурмагомедов: "Сначала подумал, что травма Фергюсона - это первоапрельская шутка" Нурмагомедов и Холлоуэй провели битву взглядов. Видео
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