«Могу драться даже с Кинг-Конгом»

Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту и стал первым российским чемпионом в современной истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он выиграл титульный поединок единогласным решением судей. О подробностях триумфа дагестанского бойца — в материале «Ленты.ру»

Пожалуй, последняя неделя выдалась самой безумной в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Турнир UFC 223 в Бруклине должен был стать одним из самых ярких событий года, в его главном поединке планировалось свести двух лучших легковесов организации — россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона . На кону стоял чемпионский титул, принадлежавший ирландцу Конору Макгрегору

Бой этих двоих срывался уже три раза, не повезло и в четвертый. Ровно за неделю до турнира Фергюсон получил травму связок колена. Доктора категорически запретили ему драться. Президенту UFC Дэйне Уайту предстояло решить сложную задачу — желающих выйти против Хабиба на коротком уведомлении не так много.

Уайта выручил действующий чемпион организации в полулегком весе Макс Холлоуэй . Уроженец Гавайев с радостью принял предложение UFC встретиться с Нурмагомедовым в бою за титул чемпиона в легком дивизионе. «Чтобы стать лучшим, ты должен драться с лучшими» — заявил Холлоуэй за несколько дней до поединка.

Все шло своим чередом — главное место на афише предстоящего боя занял Нурмагомедов в знаменитой на весь мир папахе, а Холлоуэй довольствовался позицией поскромнее. Макс прилетел в Нью-Йорк и на пару с Хабибом стал активно продвигать поединок. Соперники были любезны друг к другу, но россиянин обещал не жалеть американца. «Это будет долгая ночь, готовься», — предупреждал 29-летний уроженец Дагестана.

Непонятно, какую роль в дальнейших событиях сыграли угрозы Хабиба, но с боя Холлоуэй снялся. Если серьезно, драться Максу запретили врачи. Подробностей не сообщалось, но, судя по всему, американец перестарался со сгонкой веса. Ведь, приняв предложение выйти в октагон за неделю до боя, он должен был посвятить все семь дней активному похудению. Видимо, в какой-то момент процесс вышел из-под контроля, и рисковать здоровьем чемпиона не стали. Нурмагомедов понял несостоявшегося соперника — год назад он не смог подраться с Фергюсоном по той же причине. На фоне усиленной сгонки веса у него появились проблемы с почками, ему даже потребовалась госпитализация.

Проблем боссам UFC добавил и Макгрегор. После нашумевшей встречи Нурмагомедова с другим бойцом UFC и близким другом Конора Артемом Лобовым в лобби одного из нью-йоркских отелей, ирландец с группой приближенных десантировался в Америке в поисках Хабиба. Вначале Макгрегор пытался прорваться на медиа мероприятия UFC, а, потерпев неудачу, задумал подкараулить россиянина на парковке.

В итоге Конор и его друзья устроили настоящий погром, разбив стекло автобуса, перевозившего участников UFC 223. О подробностях инцидента «Лента.ру» уже рассказывала. В результате нападения опального чемпиона были отменены три боя турнира — Майкл Кьеза против Энтони Петтиса (Кьеза получил порезы лица), Рэй Борг против Брэндона Морено (осколок стекла попал Боргу в глаз) и Артем Лобов против Алекса Касереса (Лобов участвовал в беспорядках).

Во всем этом хаосе Уайт продолжал поиски соперника для Нурмагомедова. В этом уравнении было слишком много переменных — Хабиб обязательно хотел, чтобы бой был чемпионским, часть возможных соперников не успели бы согнать вес, остальные хотели больше денег (например, Петтис). Ведь все видели, через что пришлось пройти последнему оппоненту Орла — Эдсону Барбозе. Сам Нурмагомедов просто ждал. «Я устал от всего этого. Могу драться даже с Кинг-Конгом, если он сможет уложиться в вес», — признался россиянин.

«За бой с таким монстром, как Хабиб, я попросил бы миллион долларов. Нет, серьезно, вы видели, что он сделал с Барбозой?» — говорил в январе этого года Эл Яквинта. За полтора дня до начала UFC 223 30-летний уроженец Нью-Йорка принял предложение выйти в октагон с Нурмагомедовым. Получил ли он свой миллион — неизвестно.

В свободное время Яквинта подрабатывает риелтором — судя по всему, в Нью-Йорке это прибыльнее. Он не дрался год, а за несколько месяцев до боя с Хабибом, по слухам, и вовсе хотел завершить спортивную карьеру. При этом Эл подошел к поединку с серией из пяти побед подряд.

Впрочем, когда он оказался заперт в клетке с Нурмагомедовым, предыдущие достижения ничем ему не помогли. Первый раунд соперники начали ожидаемо — с большой осторожностью. Хабиб чувствовал близость столь желанного чемпионского пояса, а Эл — близость Хабиба.

Спустя минуту после начала поединка все встало на свои места. Нурмагомедов зацепил Яквинту за одну ногу отпустил только тогда, когда американец оказался на настиле. Хабиб прижал его у сетки и принялся разбивать Эла в партере. Кошмар становился явью — именно в таком положении Барбоза пропустил невероятное количество ударов и, по сути, проиграл бой в декабре. Россиянин уверенно довел дело до сирены, после которой Яквинта ушел в свой угол с приличной гематомой.

Во второй пятиминутке американец провел на ногах еще меньше времени. Почти сразу после начал раунда Нурмагомедов выполнил тейкдаун. Яквинта, кажется, очень боялся повторить участь Барбозы и защищался в партере куда активнее. Конечно, уровень их борьбы оказался несравним. Хабиб постоянно улучшал положение, не давая американцу ни единого шанса выбраться. Зрители увидели даже попытку удушающего сзади, но Яквинта извернулся, и бой продолжился.

Третий раунд Нурмагомедов предпочел провести на ногах. Именно он задавал тон поединку. После двух изнурительных раундов Яквинта очень замедлился, за всю пятиминутку всего пара его ударов достигла цели. Россиянин активно работам джебом, что незамедлительно отразилось на сопернике — кровь из разбитого носа заливала его лицо. Вообще, было похоже, что Хабиб хочет развлечь публику и показать всю глубину собственного арсенала.

В перерыве между раундами тренеры похвалили Хабиба за проявленную креативность, но напомнили, что пора возвращаться к плану отца. Абдулманап Нурмагомедов наверняка хотел от сына того же, что он показал в первых двух раундах. Боец внял призыву и попытался перевести Яквинту в партер. Вновь зацепил его за ногу, но американец выскользнул. Поединок продолжился в стойке. Эл получил слишком много урона и потерял силы, поэтому Хабиб продолжил доминировать. Он легко уклонялся, понимая, когда и куда пробьет оппонент. Лишь пару раз Яквинта выбрасывал опасные удары, но вряд ли на этой стадии поединка одно попадание могло предрешить его исход.

В заключительной пятиминутке Нурмагомедов поиграл с соперником в стойке, а в середине раунда провел красивый тейкдаун. Он вновь забрал спину Яквинты и несколько раз подряд пытался выполнить удушение сзади, но Эл из последних сил упирался и сумел завершить бой в сознании. Как только прозвучала сирена об окончании поединка, Хабиб победно вскинул руки — было очевидно, что он стал первым российским чемпионом UFC.

Нурмагомедов принимал поздравления от близких, в числе которых были другие бойцы UFC Люк Рокхолд Даниэль Кормье , тренирующиеся в той же команде, что и Хабиб — American Kickboxing Academy. Россиянин одержал единогласную победу судейским решением — 50:44, 50:43, 50:43.

«Теперь я хочу подраться с Джорджем Сен-Пьером в Нью-Йорке», — признался Нурмагомедов, поблагодарив команду и выразив сожаление в связи с тем, что победу с ним не смог разделить отец. Хабиб выиграл десятый бой в UFC подряд, по этому показателю его превосходят только Холлоуэй (12), Сен-Пьер (13) и Деметриус Джонсон (13).

«Яквинта — вот кто настоящий гангстер. Конор может только на автобусы бросаться. Всем спасибо», — подытожил россиянин. Нурмагомедов, пусть и не в личной встрече, забрал пояс Макгрегора и воплотил мечту в жизнь. Теперь уже всем остальным придется проводить претендентские бои и выстраиваться в очередь, чтобы поспорить с ним за его титул.

Настало время Хабиба.