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Макгрегор покинул полицейский участок
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Макгрегор покинул полицейский участок 

Чемпионат.com 15 часов назад
Фото: Vringe.com
Боец UFC Конор Макгрегор покинул полицейский участок Нью-Йорка в котором он находился после сдачи властям города. На видео видно, что спортсмена выводят под руки. Также выход ирландца сопровождался гулом толпы.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице обозревателя Энтони ди Лоренцо в «Твиттере».
Конор Макгрегор сдался властям Нью-Йорка после нападения на автобус с участниками турнира UFC 223. Ему был предъявлен ряд обвинений, включая повреждение имущества и нанесение травм людям. Какое наказание может грозить спортсмену, пока не сообщается.
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