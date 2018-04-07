Генеральный продюсер промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что новому сопернику россиянина Хабиба Нурмагомедова, бойцу смешанного стиля Элу Яквинте, будет морально проще в бою. Он отметил, что от американца не ждут победы и в случае поражения на него не обрушится критика.
Конец нервотрепке. Хабиб получил соперника!
— Яквинта — спортсмен, хорошо знакомый любителям единоборств, его не с верхней полки сняли, почистили и в драку отправили. Американец на хорошем ходу и довольно часто выступает, — цитирует ТАСС Гаджиева. — Не скажу, что он встречался с лидерами рейтинга, но класс у него довольно высокий. За него в любом случае будет говорить определенный психологический фактор — от него никто не ждет победы. Так уж получилось, что он выручает организацию, а в таких случаях это дает спортсменам преимущество — в случае поражения в его адрес не обрушится критика, в случае победы — он моментально станет супергероем. В любом случае нам надо порадоваться за Хабиба — бой спасен. И уже неважно, кто соперник — у Нурмагомедова на кону чемпионский пояс. Он для этого боя сделал все, он дошел до него, и ему предстоит встреча с крепким соперником. Изначально Нурмагомедов должен был драться с временным чемпионом UFC американцем Тони Фергюсоном, который снялся с боя из-за травмы. Ему на замену был выбран действующий чемпион организации в полулегком весе, американец Макс Холлоуэй, который не уложился в вес и не смог принять участие в бою. Яквинта — третий соперник Нурмагомедова за прошедшую неделю. Поединок Нурмагомедова с Яквинтой состоится в ночь с 7 на 8 апреля, примерно в 5-6 утра.