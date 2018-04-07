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«Вы ничего не отнимите у меня». Макгрегор ругается на UFC
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«Вы ничего не отнимите у меня». Макгрегор ругается на UFC 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор отреагировал на сообщение о лишении пояса после боя Хабиба Нурмагомедова и Макса Холлоуэя. Поединок состоится в Нью-Йорке в ночь на воскресенье. Холлоуэй стал соперником россиянина после того, как вечер UFC223 лишился главной афиши — боя Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Бой этих соперников был отменен в четвертый раз в истории из-за проблем со здоровьем американца.
Президент UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор из-за бездействия останется чемпионом только до начала боя Хабиба. Ирландец в последний раз выходил в октагон 12 ноября 2016 года, а в 2017 году принял участие в бою на профессиональном ринге с лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий Флойдом Мейвезром-младшим, который ради этого прервал свою пенсию.
"Вы ничего не отнимите у меня. Вы ничего не сделаете, с***", — написал Макгрегор в Твиттере.
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