Яквинта: спасибо Хабибу, что он остался в бою

Боец UFC Эл Яквинта прокомментировал неожиданную организацию поединка с Хабибом Нурмагомедовым, поблагодарив россиянина за то, что тот после всех событий недели не стал отказываться от участия в турнире. «До сих пор не понимаю, что здесь чёрт возьми происходит. Это возможность всей моей жизни. Спасибо Хабибу, что он остался в бою. Я не чувствую никакого давления и буду делать то, что я люблю делать», — рассказал Яквинта на пресс-конференции перед боем.

Встреча Эла Яквинты и Хабиба Нурмагомедова пройдёт в ночь с 7 на 8 апреля на турнире UFC 223.