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Яквинта: спасибо Хабибу, что он остался в бою
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Яквинта: спасибо Хабибу, что он остался в бою 

Чемпионат.com 1 час назад
Боец UFC Эл Яквинта прокомментировал неожиданную организацию поединка с Хабибом Нурмагомедовым, поблагодарив россиянина за то, что тот после всех событий недели не стал отказываться от участия в турнире. «До сих пор не понимаю, что здесь чёрт возьми происходит. Это возможность всей моей жизни. Спасибо Хабибу, что он остался в бою. Я не чувствую никакого давления и буду делать то, что я люблю делать», — рассказал Яквинта на пресс-конференции перед боем.
Встреча Эла Яквинты и Хабиба Нурмагомедова пройдёт в ночь с 7 на 8 апреля на турнире UFC 223.
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