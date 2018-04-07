Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости

Нурмагомедов: хотел выйти из автобуса, но охрана не пустила меня

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что во время нападения Конора Макгрегора на автобус с бойцами промоушена, он хотел выйти из транспортного средства, но сделать это ему помешала охрана.

«Из-за инцидента с автобусом я был немного в бешенстве, потому что люди говорили, что внутри был я и вся моя команда. Со мной было два человека. Когда я понял, что эти ребята хотят найти меня, то, конечно, я хотел выйти из автобуса, но охрана не выпустила меня. Они закрыли двери. Вы можете спросить кого угодно, Яквинту, он тоже там был. Люди говорят, что я испугался, но спросите Яквинту или кого угодно.