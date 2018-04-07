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Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости
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Нурмагомедов: хотел выйти из автобуса, но охрана не пустила меня 

Чемпионат.com 2 часа назад
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что во время нападения Конора Макгрегора на автобус с бойцами промоушена, он хотел выйти из транспортного средства, но сделать это ему помешала охрана.
«Из-за инцидента с автобусом я был немного в бешенстве, потому что люди говорили, что внутри был я и вся моя команда. Со мной было два человека. Когда я понял, что эти ребята хотят найти меня, то, конечно, я хотел выйти из автобуса, но охрана не выпустила меня. Они закрыли двери. Вы можете спросить кого угодно, Яквинту, он тоже там был. Люди говорят, что я испугался, но спросите Яквинту или кого угодно.
>> Нурмагомедов посмеялся над нападением Макгрегора
Хочу сказать, что если кто-то пытается найти меня, то пусть просто напишет мне своё местоположение. Конечно, я боец UFC и многие следят за мной. Я должен быть идеальным примером. Но никто не идеален. Особенно в такой ситуации, когда другой боец UFC говорит о тебе плохо. За это я заставлю заплатить", — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции посвящённой бою с Яквинтой.
Чемпионат.com: последние новости
Нурмагомедов: хотел выйти из автобуса, но охрана не пустила меня UFC 223. Антонс боёв Нурмагомедова, Магомедшарипова, Енджейчик Холлоуэй – Хабиб отменён. Нурмагомедов поьётся за пояс с Петтисом 7 апреля.
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