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Коди Гарбрандт: «Стойкость и упорство Хабиба поражают»
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Коди Гарбрандт: «Стойкость и упорство Хабиба поражают» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт поделился с «СЭ» ожиданиями от боя Хабиб Нурмагомедов — Эл Яквинта, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на 8 апреля.
— Учитывая все, что произошло с его боем в течение последних недель, стойкость, упорство Хабиба поражают, — сказал Гарбрандт. — Он должен выйти и взять пояс. Но посмотрим, что в итоге получится, бой есть бой. Многих до боя с Хабибом не допустила атлетическая комиссия. В итоге его соперником стал Эл. И ему я бы хотел высказать уважание — он большой молодец, что принял бой.
— Нурмагомедов — лучший в мире грэпплер?
— Хабиб очень хорош в этом, безусловно. Но он опасен и в стойке, что показал его бой с Эдсоном Барбозой.
— А что думаете о Федоре Емельяненко и российских бойцах вообще?
— Федор — массивный боец. Он был лучшим в течении многих лет. Теперь появилось много других российских бойцов, они выступают в UFC. Они на равных дерутся с бойцами из Америки, Бразилии. У них хорошие «скиллы». (Илья АНДРЕЕВ)
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