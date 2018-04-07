Коди Гарбрандт: «Стойкость и упорство Хабиба поражают»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт поделился с «СЭ» ожиданиями от боя Хабиб Нурмагомедов — Эл Яквинта, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на 8 апреля.

— Учитывая все, что произошло с его боем в течение последних недель, стойкость, упорство Хабиба поражают, — сказал Гарбрандт. — Он должен выйти и взять пояс. Но посмотрим, что в итоге получится, бой есть бой. Многих до боя с Хабибом не допустила атлетическая комиссия. В итоге его соперником стал Эл. И ему я бы хотел высказать уважание — он большой молодец, что принял бой.

— Нурмагомедов — лучший в мире грэпплер?

— Хабиб очень хорош в этом, безусловно. Но он опасен и в стойке, что показал его бой с Эдсоном Барбозой.

— А что думаете о Федоре Емельяненко и российских бойцах вообще?