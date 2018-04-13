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ММА. Забит Магомедшарипов выиграл бой со сломанной рукой
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ММА. Забит Магомедшарипов выиграл бой со сломанной рукой 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, который участвовал в турнире американской Лиги UFC, получил перелом руки непосредственно перед поединком. Однако он вышел ан бой с Кайлом Бочняком и сумел выиграть у своего соперника по очкам.
"За полчаса перед боем я начал работать на лапах и попал прямо в локоть, — цитирует Магомедшарипова MMA Hour. — Почувствовал, что перелом или трещина, но не стал ничего говорить тренеру, чтобы он не беспокоился. Но в бою я не мог сжимать правую руку в кулак и бить справа. Я не стал говорить об этом никому, потому что выглядело бы так, будто тренер виноват".
По словам российского бойца, он решил сказать, что получил травму в бою: «Но тренер рассказал, что я травмировался в раздевалке». При этом накануне боя в раздевалке была комиссия UFC, которая могла бы в случае обнаружения травмы, снять россиянина с боя. Забит признался, что было больно, но он терпел.
В итоге Магомедшарипов победил Бочняка по очкам Кайла. «Сейчас не могу сказать, смог бы я финишировать [отправить в нокаут, — прим. ред.] Бочняка или нет. Но если бы не травма, мог показать себя лучше, мог бы более качественно контролировать Кайла в партере», — признался Магомедшарипов.
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