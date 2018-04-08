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Магомедшарипов единогласным решением судей победил Бочняка на UFC 223
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Магомедшарипов единогласным решением судей победил Бочняка на UFC 223 

Советский спорт 1 час назад
Магомедшарипов взял верх над соперником единогласным решением судей.
Позже пройдет главный бой турнира — между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Элом Якинтой.
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