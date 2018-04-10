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Васильев: Дагестан приготовил для Нурмагомедова сюрприз по случаю его победы в UFC
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Васильев: Дагестан приготовил для Нурмагомедова сюрприз по случаю его победы в UFC 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Руководство Республики Дагестан подготовило для Хабиба Нурмагомедова сюрприз по случаю завоевания им чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом ТАСС рассказал врио главы республики Владимир Васильев.
Нурмагомедов завоевал чемпионский титул в воскресенье, одолев на турнире UFC 223 в Нью-Йорке американца Эла Яквинту. Все судьи единогласно отдали победу россиянину по итогам пятираундового противостояния. 29-летний дагестанский спортсмен стал первым россиянином, которому удалось завоевать чемпионский пояс UFC.
"Обязательно, — ответил Васильев на вопрос, намерен ли регион поощрить спортсмена. — Но пока не буду говорить как, это сюрприз".
Встретить Нурмагомедова в понедельник в аэропорту Махачкалы пришло порядка двух тысяч человек, в числе которых были родственники, друзья, знакомые, односельчане и другие болельщики бойца из разных городов и районов Дагестана.
"Это было потрясающе. Я не смог присутствовать на встрече, поскольку был на заседании правительства, но все, кто любит спорт, встретили его у трапа самолета", — отметил врио главы региона.
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