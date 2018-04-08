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Глава UFC Дэйна Уайт поздравил Нурмагомедова с чемпионским титулом
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Глава UFC Дэйна Уайт поздравил Нурмагомедова с чемпионским титулом 

ИД «Собеседник» 24 минуты назад
Глава UFC Дэйна Уайт назвал Хабиба уникальным бойцом и сообщил, что он не примет участия в планируемом турнире в России.
Слова функционера приводит ТАСС. Уайт признался, что дагестанец является уникальным бойцом в организации: «Хабиб провел великолепный бой, он уникальный боец, и у него была сумасшедшая неделька. Сейчас у меня нет идей по поводу его следующего соперника».
Также Уайт высказался о возможном участии Нурмагомедова в первом в истории UFC турнире в России: «Если турнир в России будет в сентябре, то боя Хабиба там не будет. Но официальных договоренностей о турнире пока нет».
29-летний Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой, став чемпионом UFC в легком весе. Хабиб стал первым россиянином в истории промоушена, который достиг звания чемпиона.
ИД «Собеседник»: последние новости
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