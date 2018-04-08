Глава UFC Дэйна Уайт поздравил Нурмагомедова с чемпионским титулом

Глава UFC Дэйна Уайт назвал Хабиба уникальным бойцом и сообщил, что он не примет участия в планируемом турнире в России.

Слова функционера приводит ТАСС . Уайт признался, что дагестанец является уникальным бойцом в организации: «Хабиб провел великолепный бой, он уникальный боец, и у него была сумасшедшая неделька. Сейчас у меня нет идей по поводу его следующего соперника».

Также Уайт высказался о возможном участии Нурмагомедова в первом в истории UFC турнире в России: «Если турнир в России будет в сентябре, то боя Хабиба там не будет. Но официальных договоренностей о турнире пока нет».

29-летний Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой, став чемпионом UFC в легком весе. Хабиб стал первым россиянином в истории промоушена, который достиг звания чемпиона.