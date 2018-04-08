Василевский: бой с Фергюсоном — самый логичный вариант для Нурмагомедова

«Выстоял-то, выстоял, но особого сопротивления с его стороны не было. Хабиб деклассировал соперника. Молодец, что достоял бой, но конкуренции не составил. Что касается будущего, то с Тони Фергюсоном — самый логичный бой. Даже несмотря на то, что он так часто срывался.