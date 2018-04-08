Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 223, а также заявил, что хотел бы видеть следующим соперником россиянина Тони Фергюсона.
«Выстоял-то, выстоял, но особого сопротивления с его стороны не было. Хабиб деклассировал соперника. Молодец, что достоял бой, но конкуренции не составил. Что касается будущего, то с Тони Фергюсоном — самый логичный бой. Даже несмотря на то, что он так часто срывался.
Фергюсон — всё ещё самый достойный соперник. Он — главный конкурент Хабиба в лёгком весе, если мы говорим о спортивной составляющей. Но если UFC нужно шоу, они могут дать Хабибу Макгрегора, и это тоже будет интересно", — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.