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Нурмагомедов обратился к Макгрегору
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Нурмагомедов обратился к Макгрегору 

Рамблер 5 часов назад
Фото: AP Photo
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом UFC в легком весе, заявил, что ирландский спортсмен Конор Макгрегор будет умолять его о пощаде. Слова Нурмагомедова приводит в Тwitter журналист MMAFighting.com Ариэль Хелвани: «Хабиб — Макгрегору: Умоляй меня».
Здесь же упоминает, что бой с Макгрегором станет масштабным мероприятием, для продвижения которого он хочет отправиться в мировое турне. Он также пообещал научить Макгрегора скромности. 5 апреля у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине Макгрегор напал на автобус с бойцами UFC, он кинул в него тележку и металлические ограждения, бегал за ним и кричал.
Пострадали два бойца UFC. Макгрегор после этого явился в полицейский участок. А итоге был освобождён под залог в размере $ 50 тыс.
Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, одержав победу над американцем Элом Яквинтой. Матч состоялся в ночь на 8 апреля.
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