Нурмагомедов обратился к Макгрегору

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов , ставший чемпионом UFC в легком весе, заявил, что ирландский спортсмен Конор Макгрегор будет умолять его о пощаде. Слова Нурмагомедова приводит в Тwitter журналист MMAFighting.com Ариэль Хелвани: «Хабиб — Макгрегору: Умоляй меня».

Khabib to McGregor: «Beg me.»— Ariel Helwani (@arielhelwani) 8 апреля 2018 г.

Здесь же упоминает, что бой с Макгрегором станет масштабным мероприятием, для продвижения которого он хочет отправиться в мировое турне. Он также пообещал научить Макгрегора скромности. 5 апреля у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине Макгрегор напал на автобус с бойцами UFC, он кинул в него тележку и металлические ограждения, бегал за ним и кричал.

Пострадали два бойца UFC. Макгрегор после этого явился в полицейский участок. А итоге был освобождён под залог в размере $ 50 тыс.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, одержав победу над американцем Элом Яквинтой. Матч состоялся в ночь на 8 апреля.