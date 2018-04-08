Ещё
«Анжи» сделает подарок Нурмагомедову в честь завоевания чемпионского пояса UFC
Далее:
Читайте также:
Ещё
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой

«Анжи» сделает подарок Нурмагомедову в честь завоевания чемпионского пояса UFC 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Анжи» сделает подарок российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову за победу над американцем Элом Яквинтой в поединке за титул чемпиона UFC в лёгком весе. Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев. «Мы очень рады, что он победил и гордимся им. Планируем Хабибу сделать подарок от нашего клуба. Сегодня на игре со »Спартаком» будет об этом объявление на пятой минуте. На пятой, потому что мы пятый регион. Думаю, стадион поддержит и поздравим его с победой. А по приезду в Махачкалу мы готовим хороший памятный подарок. Содержимое подарка он сам расскажет, если захочет.
Хотим пригласить его на домашний матч с «Уралом» 21 апреля, чтобы он нанёс первый удар по мячу. Плюс будет разработана дополнительная программа, чтобы оказать ему почести», — сказал Абдулаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Чемпионат.com: последние новости
Нурмагомедов: уважаю Холлоуэя Нурмагомедов: хотел выйти из автобуса, но охрана не пустила меня Нурмагомедов разместил первое фото с чемпионским поясом
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой240
Нурмагомедов приказал Макгрегору умолять его2
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Ягудин с женой попали в больницу28
Овечкин установил рекорд НХЛ
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение