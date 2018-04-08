Нурмагомедов попросил Путина помочь задержанному совладельцу Fight Nights Global 

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину, попросив главу государства помочь арестованному совладельцу промоушена Fight Nights Global, известному бизнесмену Зиявудину Магомедову.
«Сейчас в тяжёлом положении наш брат, совладелец команды Eagles Зиявудин Магомедов. Он мне очень много помог, и не только мне, а и многим другим бойцам. Сейчас у него проблемы. Я хочу, чтобы он знал, что мы молимся за него. Надеюсь, что наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин поможет ему. Хочу поздравить его с победой на выборах. Надеюсь, что это скоро решится. Зиявудин Гаджиевич, мы всегда с вами», — сказал Нурмагомедов после боя с Элом Яквинтой.