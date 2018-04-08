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«Анжи» — «Спартак»: фанаты хозяев в течении 60 секунд поддержат Нурмагомедова
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«Анжи» — «Спартак»: фанаты хозяев в течении 60 секунд поддержат Нурмагомедова 

Чемпионат.com 42 минуты назад
На 5-й минуте матча 25-го тура российской Премьер-Лиги «Анжи» — «Спартак» в течении 60 секунд «Анжи-Арена» будет поддерживать первого российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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