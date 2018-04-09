Нурмагомедова назвали самым доминирующим бойцом в UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова самым доминирующим бойцом в истории организации.
«Никто не станет спорить, что на неделе перед UFC 223 Хабибу пришлось сложно не только физически, но и морально. Он справился со всеми выпавшими на его долю испытаниями. На мой взгляд, Нурмагомедов — самый доминирующий боец в истории UFC», — цитирует Уайта сайт бойца UFC Би Джей Пенна.
Ранее Дана Уайт ответил на вопрос о возможности проведения боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором на турнире организации в России.