Около 2 тыс. человек встретили чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в аэропорту Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 9 апреля. / ТАСС /. Порядка 2 тыс. человек встретили российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова в аэропорту Махачкалы после завоевания им титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На встречу собрались родственники, друзья, знакомые, односельчане и другие болельщики Нурмагомедова из разных городов и районов Дагестана, среди встречающих Нурмагомедова также были руководство Дагестана, главы министерств, муниципалитетов, именитые спортсмены, артисты, передает корреспондент ТАСС.

"Мы к этому шли больше 6 лет. То, что вы хотели и то, что мы хотели, случилось. Я благодарен вам, и мы постараемся вас не подводить", — обратился к собравшимся отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов

От имени руководства Дагестана чемпиона поздравил председатель правительства республики Артем Здунов . «Желаю вам новых успехов, скорейшего восстановления. Сегодня все внимание приковано к Дагестану. Спасибо за это», — сказал он.

В завершение Хабиб Нурмагомедов поблагодарил за поддержку всех собравшихся. «Большое спасибо всем, кто приехал, поддержал, на самом деле очень приятно. Столько молодежи, столько людей собралось, — сказал чемпион UFC. — Я всегда чувствую вашу поддержку, в будущем меня ждут большие бои».

С импровизированного митинга перед аэровокзалом Хабибу Нурмагомедову из-за толпы болельщиков, которая хотела сфотографироваться с ним, пришлось уходить в оцеплении своих родственников, друзей и полицейских.