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Крылов сразится с бразильцем Мальдонадо в Новосибирске
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Украинец Крылов сразится с бразильцем Мальдонадо в Новосибирске 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Украинский боец Никита Крылов проведет бой против бразильца Фабио Мальдонадо за титул Fight Nights Global в Новосибирске, сообщает ТАСС.
По словам главы организации Камила Гаджиева, изначально бой должен был пройти в Сан-Паулу (Бразилия) 5 мая, однако из-за технических проблем и низкой заинтересованности к поединку со стороны бразильских зрителей встреча была перенесена в Россию.
"Турнир из Бразилии мы перенесли в Новосибирск, основная причина в том, что я трезво оцениваю сегодня наш потенциал и возможности. Понимаю, что мы не смогли бы подготовить турнир к 5 мая до мирового уровня, а если к турниру будет недостаточно внимания, в том числе со стороны зрителей, то не хотелось бы, честно говоря, его проводить.
Крылов и Мальдонадо интересны для российского зрителя, а турнир в Бразилии мы обязательно сделаем, но это вопрос времени", — сказал он.
Гаджиев также отметил, что турнир по смешанным единоборствам, который был запланирован на 19 мая в Ереване, будет пересен в Ростов-на-Дону.
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