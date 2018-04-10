Анонсирован следующий бой Емельяненко

Александр Емельяненко 5 мая проведет бой против Гонзаги в Екатеринбурге

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко 5 мая в Екатеринбурге проведет поединок против бразильца Габриэля Гонзаги на турнире RCC Boxing. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор организации Алексей Титов.

"Александр подпишет контракт на четыре поединка и будет иметь возможность во время действия контракта провести два боя в лиге "Ахмат". Его первый бой состоится 5 мая против Габриэля Гонзаги", — сказал Титов.

Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва. В конце ноября 2016 года он вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. С того момента спортсмен провел три боя и во всех одержал победы досрочно. Всего в активе россиянина 26 побед и семь поражений.

Гонзага является бывшим претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Последний поединок Гонзага провел в 2016 году, уступив американцу Деррику Льюису. Всего на счету 38-летнего бразильца 17 побед и 11 поражений.