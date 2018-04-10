«Артем, избей его как следует»

Теперь Пашпорин хочет поквитаться с краснодарским бойцом. Тем более что в прошлый раз кубанская публика устроила «теплый» прием нижегородской команде, и Артем даже готов был пустить в ход кулаки. Но сдержал в себе « Конора МакГрегора », оставшись спортсменом до конца.

«Как-то я изображал Винника на тренировке»

— Согласие на бой с Даниилом Винником ты дал, получив предложение меньше чем за две недели. Совсем не уважаешь своего будущего оппонента?

— Почему же не уважаю?! Я готовился к поединку 20 апреля с Энрико Келем (бой должен был пройти на турнире АСВ КВ-15 в Москве, — прим. nn.ru) и вдруг все сорвалось — немец почему-то не подписал контракт. А мне не хотелось простаивать без дела. Так что когда появилась возможность подраться с Даниилом Винником, с удовольствием согласился. Наш с ним бой пройдет 13 апреля, это всего на неделю раньше, чем планировалось. Ничего страшного. Кроме того в последние два месяца я готовил себя сразу к двум боям. 16 марта провел победный поединок с Магнусом Андерссеном на «Битве чемпионов», поэтому даже форму растерять не успел.

— Но Кель и Винник абсолютно не похожи. Кель — левша и уступает тебе в габаритах. А Винник большинство своих боев провел в категории до 75 кг, тогда как ты выступаешь в 70.

— Главное отличие Винника в том, что он намного подвижнее, чем Кель. Так что рисунок нашего боя будет совсем другим. А то, что он из более тяжелого веса меня не пугает. Наш поединок пройдет в лимите 72 кг, так что ему надо согнать больше, чем обычно. А мне наоборот — можно оставить пару кило. Я хоть поем нормально.

— В Нижнем Новгороде Даниил Винник известен очень хорошо. Все дело в его двухматчевом противостоянии с твоим одноклубником Евгением Воронцовым , которое получилось не только ярким, но еще и сопровождалось трэш-током. Для тебя Винник — принципиальный соперник?

— Если бы меня спросили о Данииле два года назад, я вообще ничего бы не смог ответить. Потому что узнал о нем только летом 2016 года, когда Женя Воронцов отправил Винника в нокаут.

А потом был реванш, к которому я помогал Женьку готовиться. Изображал Винника, так сказать. Судя по тому, что Женя во втором бою уступил — имитировал я плохо.

Честно говоря, я сначала не рассматривал бой с Винником, как что-то личное. Но на днях ко мне подошел Женя Воронцов и сказал: «Артем, я редко тебя о чем-то прошу. Но, пожалуйста, избей его как следует».

«Дать «люлей» за друга — это правильно»

— Что ты ответил?

— Я подумал, а ведь Женя меня и правда редко о чем-то просит (смеется). У «Панчер-НН» сейчас счет в противостоянии с клубом «Кузня», за который выступает Винник, 2-1 в пользу краснодарцев (в декабре Евгений Воронцов уступил еще одному кубанцу Андрею Лебедеву — прим. ред.). Мне надо, как минимум, сравнять счет!

И за Женю Воронцова я хочу отомстить!

— Недавно за своего друга вступился сам Конор МакГрегор. Он прилетел на личном самолете из Ирландии в Бруклин, чтобы поквитаться с Хабибом Нурмагомедовым, который «наехал» на одноклубника Конора Артем Лобова (Артем — тоже боец UFC, кстати, родом из Нижнего Новгорода). По пацанским законам МакГрегор поступил правильно, атаковав автобус с Хабибом, откуда тот не хотел выходить?

— Вступиться за друга и дать кому-то «люлей» — это правильно. Но так, как это сделал Конор… Он же медийная личность, настоящая звезда, на которую равняются миллионы мальчишек во всем мире. А МакГрегор кидался чем-то в автобус, разбил стекла — поранил людей, орал матом. Если ты суперизвестный человек, вести себя надо по-другому.

— А что скажешь о поступке Хабиба, который с толпой друзей-приятелей окружил нашего земляка Лобова и дал Артему затрещину?

— Я не знаю, что там у них вышло. Не следил за их конфликтом, но, видимо, Лобов сильно достал Нурмагомедова. Но окружать толпой — это лишнее. Если у Хабиба были вопросы, решать надо было один на один.

«Слышал, что краснодарские болельщики говорили в наш адрес»

— Противостояния Винника и Воронцова тоже было взрывоопасным. И казалось, что драка может случиться еще до выхода в ринг. Твой одноклубник записал несколько очень едких видео, которые задели краснодарца. Чувствуешь, что и сейчас ситуация может накалиться до предела?

— Не знаю, как будет сейчас, но, когда я летал с Женей на реванш, в Краснодаре на самом деле было жарко. И я слышал, что говорили тамошние болельщики в адрес моего одноклубника. Они были очень злы. Когда Женя шел на ринг, у меня было чувство: сейчас что-то произойдет! Случись какая-нибудь провокация, я был готов вступиться за своего друга и выяснить отношение на кулаках. К счастью — все обошлось.

— Пару дней назад в сети объявился твой несостоявшийся соперник Энрико Кель. Немец пожелал удачи… Даниилу Виннику. Слова Келя задели?

— Он в Instagram написал: «Удачи вам». Может, он желал удачи нам с Даниилом вместе?!

— Учитывая, что это был Instagram «Кузни», вряд ли.

— Ну, пожелал он Виннику удачи и ладно. Этим я не огорчен. А вот тем, что наш бой с Келем сорвался — очень расстроен. В Москву за меня должны были приехать поболеть все мои одноклубники из «Панчер-НН», мои друзья. Моя любимая девушка.

И вдруг выясняется, что бой, анонсированный три месяца назад, отменен, потому что Кель не подписал контракт! Если он такой друг Винника, может, решит потом за него отомстить? Я хочу все-таки подраться с Энрико Келем! Кель — это имя в кикбоксинге. А для меня важно имя моего соперника, а не то, какие титулы и пояса на кону (бой Пашпорина с Винником пройдет за звание интерконтинентального чемпиона по версии WKU, прим. nn.ru). Хочу подраться с Энрико в этом году!

— И по просьбе читателей: открой секрет, когда у тебя назначена свадьба, которую ты анонсировал в прошлом интервью?

— Дата намечена на 20 июля 2018 года. В этот период у меня не должно быть никаких боев. Мы с Яной очень ждем лета!