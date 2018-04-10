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Названы условия боя-реванша Мэйуэзера и Макгрегора
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СМИ: реванш Мейвезера и Макгрегора состоится по измененным правилам UFC 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: sherdog.com
Поединок американского боксера Флойда Мэйвезера и бойца смешанных единоборств (MMA) ирландца Конора Макгрегора состоится в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по измененным правилам. Об этом на своей странице в твиттере написал основатель промоутерской компании Dantani и шеф-редактор The Sports Journal Омар Аль Раиси.
"Флойд и Конор подерутся в октагоне. В четырех унцевых перчатках, без боксерок, пять раундов по пять минут в легком весе. Без ударов ногами, тейкдаунов, локтей и коленей. Некоторые вещи вроде клинча будут разрешены", — написал Омар.
Слухи о реванше спортсменов по правилам MMA начались сразу после их поединка по правилам бокса в 2017 году. Тогда победу одержал Мейвезер техническим нокаутом.
Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли кортеж Мейвезера. Боксер остался без повреждений.
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