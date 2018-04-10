Названы условия боя-реванша Мэйуэзера и Макгрегора

СМИ: реванш Мейвезера и Макгрегора состоится по измененным правилам UFC

Поединок американского боксера Флойда Мэйвезера и бойца смешанных единоборств (MMA) ирландца Конора Макгрегора состоится в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по измененным правилам. Об этом на своей странице в твиттере написал основатель промоутерской компании Dantani и шеф-редактор The Sports Journal Омар Аль Раиси.

"Флойд и Конор подерутся в октагоне. В четырех унцевых перчатках, без боксерок, пять раундов по пять минут в легком весе. Без ударов ногами, тейкдаунов, локтей и коленей. Некоторые вещи вроде клинча будут разрешены", — написал Омар.

Слухи о реванше спортсменов по правилам MMA начались сразу после их поединка по правилам бокса в 2017 году. Тогда победу одержал Мейвезер техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли кортеж Мейвезера. Боксер остался без повреждений.