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Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
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Боец UFC раскрыла подробности изнасилования 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Боец смешанного стиля Пейдж ВанЗант в своей автобиографии рассказала, как стала жертвой сексуального насилия в старших классах. Выдержки из книги опубликовал портал mmafighting.com.
ВанЗант описала, как на одной из вечеринок в штате Орегон молодые люди напоили спортсменку, после чего некоторые из них изнасиловали ее.
«Они передвигают меня. Я падаю каждый раз, когда пытаюсь сопротивляться, мои конечности были как жидкий цемент. Я в сознании, но тело будто умерло. Я знаю, что происходит, но не могу остановить это», — рассказала ВанЗант.
В комментарии изданию боец отметила, что хотела открыться, чтобы стать защитницей жертв сексуального насилия и издевательств.
ВанЗант выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). За свою карьеру она провела 11 боев, одержав семь побед и четырежды проиграв.
В октябре 2017 года олимпийская чемпионка по баскетболу 2016 года в составе сборной США Брианна Стюарт заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств в возрасте 9 лет. К ней приставал один из родственников, у которого она периодически ночевала. В течение двух лет спортсменка не рассказывала никому о случившемся.
В домогательствах также был обвинен бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар. Против него выступили 140 спортсменок, включая олимпийских чемпионок Симону Байлс, Александру Райсман, Габриэллу Дуглас и Маккайлу Мароуни. Большинство жертв врача были несовершеннолетними. В январе Нассара осудили на срок до 175 лет.
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