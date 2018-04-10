Боец UFC раскрыла подробности изнасилования

Боец смешанного стиля Пейдж ВанЗант в своей автобиографии рассказала, как стала жертвой сексуального насилия в старших классах. Выдержки из книги опубликовал портал mmafighting.com.

ВанЗант описала, как на одной из вечеринок в штате Орегон молодые люди напоили спортсменку, после чего некоторые из них изнасиловали ее.

«Они передвигают меня. Я падаю каждый раз, когда пытаюсь сопротивляться, мои конечности были как жидкий цемент. Я в сознании, но тело будто умерло. Я знаю, что происходит, но не могу остановить это», — рассказала ВанЗант.

В комментарии изданию боец отметила, что хотела открыться, чтобы стать защитницей жертв сексуального насилия и издевательств.

ВанЗант выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). За свою карьеру она провела 11 боев, одержав семь побед и четырежды проиграв.

В октябре 2017 года олимпийская чемпионка по баскетболу 2016 года в составе сборной США Брианна Стюарт заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств в возрасте 9 лет. К ней приставал один из родственников, у которого она периодически ночевала. В течение двух лет спортсменка не рассказывала никому о случившемся.