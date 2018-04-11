Ещё
Врачи на 60 дней отстранили Яквинту от спаррингов после боя с Нурмагомедовым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врачи на 60 дней отстранили Яквинту от спаррингов после боя с Нурмагомедовым 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 11 апреля. Спортивная комиссия штата Нью-Йорк на 60 дней отстранила американского бойца смешанного стиля (ММА) Эла Яквинту от участия в спаррингах после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает портал Sherdog.
Нурмагомедов, по решению врачей, не должен участвовать в спаррингах в течение недели. Отстранение вступило в силу 8 апреля.
Нурмагомедов 8 апреля победил Яквинту единогласным решением судей в 5-раундовом поединке за титул чемпиона UFC в легком весе и стал первым российским бойцом, завоевавшим титул организации.
ТАСС: последние новости
Боец Александр Емельяненко может провести реванш с Филиповичем Отец: победа Нурмагомедова открыла дорогу к чемпионским поясам UFC другим россиянам Нурмагомедов заинтересован в проведении поединка с Сен-Пьером в Нью-Йорке
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании94
Умер легенда «Челси»10
Пеле не приедет на ЧМ-2018 в Россию5
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ2
Олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение