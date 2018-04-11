Врачи на 60 дней отстранили Яквинту от спаррингов после боя с Нурмагомедовым

ТАСС , 11 апреля. Спортивная комиссия штата Нью-Йорк на 60 дней отстранила американского бойца смешанного стиля (ММА) Эла Яквинту от участия в спаррингах после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает портал Sherdog.

Нурмагомедов, по решению врачей, не должен участвовать в спаррингах в течение недели. Отстранение вступило в силу 8 апреля.

Нурмагомедов 8 апреля победил Яквинту единогласным решением судей в 5-раундовом поединке за титул чемпиона UFC в легком весе и стал первым российским бойцом, завоевавшим титул организации.