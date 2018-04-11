M-1 Challenge 91 пройдет в Китае

12 мая в китайском мегаполисе Шеньчжень состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 91, который организация M-1 Global проведет совместно с промоушеном WKG. Два чемпиона определят короля дивизиона в наилегчайшем весе, победитель Гран-При Bellator проведет бой с ветераном UFC, а также лучшие бойцы Поднебесной сразятся с сильнейшими бойцами со всего света.

Александр Доскальчук в прошлом году, победив в турнире-четверке, стал первым официальным чемпионом M-1 Challenge в наилегчайшей весовой категории. Однако после этого надолго выбыл из-за травм. В его отсутствие ослепительно ярко засияла звезда Армана Ашимова — невероятного нокаутера из Казахстана, который уничтожал одного за другим своих соперников и, в итоге, в бою с Микаэлем Силандером завоевал пояс временного чемпиона организации. 12 мая придет время двум обладателям чемпионских титулов выяснить — кто же является истинным чемпионом и кто сможет уйти из рейджа с двумя поясами.

Звездный боец российских смешанных единоборств Михаил Заяц вновь выступит в родной и хорошо ему знакомой организации M-1 Global, где когда-то он делал первые шаги на профессиональной арене и вместе с командой Red Devil завоевывал титул победителей командного чемпионата мира M-1 Challenge. После этого Михаил пробовал свои силы за Океаном, где очень успешно выступал в промоушене Bellator. В прошлом году он уже возвращался в рейдж и тогда победил финскую звезду — Маркуса Вянттинена. Сейчас ему будет противостоять не менее заслуженный оппонент — ветеран UFC, недавний претендент на титул чемпиона организации бразилец Кайо Магальяэш, по прозвищу «The Monster».

Также на турнир зрители увидят еще 8 поединков, в которых китайские бойцы будут сражаться против спортсменов со всего мира, а один из сильнейших бойцов Китая Мусу Нуертибиеке бросит вызов американскому спортсмену Даниэлю Суэйну. Следите за информацией на нашем сайте.